CDS/PP apresenta voto de congratulação pelo Dia Mundial do Professor

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) aprovou um voto de congratulação, pela comemoração do Dia Mundial do Professor, celebrado a 5 de Outubro, "reconhecendo, valorizando e dignificando a classe docente", explica nota enviada pelo CDS/PP.

Os professores nunca poderão ser opcionais, são e serão sempre imprescindíveis para a formação dos seus alunos." CDS/PP.

O CDS/PP realça que "apesar de todos os problemas que a classe docente atravessa nos últimos anos e da sua carreira ser pouco atractiva, nas Regiões Autónomas os governos têm sabido adaptar para melhor a legislação nacional, no que diz respeito aos direitos destes profissionais".

Acrescentou ainda que na Madeira, o governo "valorizou o esforço, o trabalho e a dedicação destes profissionais, repondo a totalidade do tempo de serviço dos docentes".

Esta efeméride, criada em 1994 pela UNESCO, pretende chamar a atenção para o "papel fundamental dos professores na sociedade".

Sabe-se que, em Portugal, o envelhecimento da classe docente é um dos principais problemas do sector. E quem o diz são os próprios professores que, nos últimos anos, muito se queixam da falta de valorização na carreira. O desgaste da profissão, havendo professores com mais de 60 anos ao serviço, faz com que tenhamos uma classe docente envelhecida CDS/PP.

Ao longo dos anos, a educação passou por transformações e, com a "evolução tecnológica e o recurso às tecnologias diversificadas, as mudanças têm acontecido a um ritmo alucinante, sendo cada vez mais necessária uma adaptação da classe docente à realidade actual".

Os professores, durante os dois anos de pandemia, tiveram de se reinventar para poderem dar uma resposta imediata aos seus alunos, mesmo sem terem sido preparados para isso, pois é importante lembrar que, as formas de acesso à informação podem evoluir todos os dias, mas nada pode substituir um bom professor." CDS/PP.

A terminar, o voto de congratulação do CDS/PP refere que a "escola prepara, educa e trabalha para o desenvolvimento global da criança, mas também tem que dar resposta a muitas outras situações que dificultam o trabalho do professor e do educador, pois, para além da formação e do excesso de burocracias que lhes são exigidas, têm que dar resposta aos problemas que vêm das famílias, não sendo estes, muitas vezes, da sua competência".