Trump avisa que "nada restará" do Irão se Teerão não aceitar um acordo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou hoje na sua plataforma Truth Social que "nada restará do Irão" se o país não assinar um acordo com os Estados Unidos.

"Para o Irão, o tempo está a esgotar-se e é melhor que ajam rapidamente ou não restará nada deles", ameaçou Trump.

Após mais de um mês de tréguas entre os dois países, a perspetiva de uma solução para o conflito iniciado a 28 de fevereiro continua distante.

Os meios de comunicação social iranianos noticiaram hoje que os Estados Unidos não fizeram "qualquer concessão concreta" na sua resposta à última proposta iraniana para um acordo.

A questão nuclear continua a ser o principal ponto de discórdia entre os dois países.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, Washington respondeu à mais recente proposta de Teerão com várias exigências, entre elas a transferência do seu 'stock' de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos, bem como que mantenha apenas uma instalação nuclear ativa.

Washington também indicou que não pagará qualquer indemnização ou compensação à República Islâmica pelos danos de guerra, nem desbloqueará sequer 25% dos ativos iranianos congelados no estrangeiro, como exige Teerão, acrescenta a Fars.

Outra agência noticiosa iraniana, a Mehr, referiu que a administração norte-americana "condicionou a cessação das hostilidades em todas as frentes à abertura de negociações".

De acordo com a Fars, o Irão tinha condicionado qualquer negociação sobre o programa nuclear ao fim da guerra em todas as frentes, ao levantamento das sanções impostas contra o país, à libertação dos fundos iranianos bloqueados, a compensações pelos danos de guerra e ao reconhecimento da soberania iraniana sobre o estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

O estreito tem estado quase totalmente bloqueado pelo Irão desde o início da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o país.

A República Islâmica respondeu igualmente com ataques aos países vizinhos, tendo a guerra causado milhares de mortos, maioritariamente no Irão e no Líbano.