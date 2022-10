Dia Mundial da Saúde Mental assinalado na Ribeira Brava

O Dia Mundial da Saúde Mental foi assinalado esta manhã na biblioteca da Ribeira Brava com uma palestra sobre ‘Saúde Mental e Musicoterapia entre idosos’, dirigida aos utentes da Universidade Sénior, a cargo da psicóloga Madalena Abreu e da musicoterapeuta Sara Teixeira.

A iniciativa procurou sensibilizar a população sénior para os cuidados e as práticas positivas a adotar com vista a uma melhor saúde mental e um envelhecimento mais ativo.

“O objectivo principal foi alertar as pessoas para o que são os fatores de risco e o que são as principais problemáticas que devem merecer atenção no envelhecimento", defendeu a psicóloga, salientando que é importante os idosos "serem pessoas mais ativas no cuidado delas próprias e de quem as rodeia”.

A musicoterapia foi também tópico de discussão, sendo considerada uma forma de otimizar a qualidade de vida e de tratamento de doenças associadas ao envelhecimento, nomeadamente, a depressão, o Alzheimer e a demência.

“A música é aliada à terapia no sentido de permitir desenvolver certas competências e retardar a degeneração do cérebro. Através da música conseguimos ativar certas áreas do cérebro que são responsáveis pela função motora e cognitiva”, destacou Sara Teixeira.

Para ambas as oradoras, este projeto “corresponde à promoção de uma vida ativa para combater as dificuldades a nível da saúde mental e fortalecer as pessoas nesse sentido”.

Amanhã, 11 de outubro, a Biblioteca vai assinalar o Dia Mundial do Combate à obesidade com uma palestra sobre nutrição e uma sessão de atividade física nos jardins da Câmara Municipal. Na quarta-feira, acolhe a apresentação literária ‘estórias com tempero’ e na quinta, dia 14, celebra o Dia Mundial da Alimentação.