Alunos do Externato Adventista do Funchal assinalam Dia do Idoso e da Música

Os alunos do Externato Adventista do Funchal dinamizaram, ao longo desta segunda-feira, várias actividades para assinalar o Dia Internacional do Idoso e o Dia Mundial da Música, celebrado a 1 de Outubro.

Uma iniciativa inserida no seu projeto pedagógico “ADN de Heróis: AMAR, DESCOBRIR E NUTRIR”.

“O dia começou com vários jogos com música nos diversos espaços exteriores do Externato e ainda com uma actividade musical dinamizada por Ricardo Vasconcelos, proprietário da academia de Música “Arts Lab” e teclista da banda Amor Eletro, actividade essa que será levada a cabo ainda no decorrer das próximas semanas”, revelou o estabelecimento de ensino.

Os alunos do Externato, desde o pré-escolar ao 4º ano, acompanhados pela equipa docente e não docente da escola, “tiveram ainda a oportunidade de mostrar os seus dotes musicais cantando e tocando vários instrumentos pelas ruas do Funchal”, nomeadamente na Fernão Ornelas e em frente à Igreja da Sé, onde distribuíram flores feitas com material reciclável.

Trabalhar na construção de uma relação positiva com a comunidade local é importante para o desenvolvimento da escola e dos próprios alunos e permite que ‘escola e comunidade’ coexistam de forma harmoniosa e de respeito, fortalecendo ainda a integração da mesma com o território na qual está inserida bem como a participação da comunidade local no desenvolvimento integral dos alunos, condição necessária para a construção de uma educação voltada para a cidadania, a convivência e os valores democráticos. Ana Magalhães, directora pedagógica do Externato