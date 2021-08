SPAD com novo espaço em Câmara de Lobos

A SPAD – Sociedade Protectora dos Animais Domésticos abriu um novo espaço em Câmara de Lobos.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, visitou as instalações da nova clínica, acompanhado pelo vereador com o pelouro do Ambiente, Leonel Silva, e o presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt

Designada CLINISPAD, este novo espaço alarga o leque da oferta de espaços veterinários existentes no concelho.

A aposta da SPAD em abrir este novo espaço no nosso Concelho atesta bem o comprometimento que os Câmara-lobenses têm pela causa animal e a consciência da necessidade de providenciar aos seus animais de companhia cuidados de saúde e uma vida digna". Pedro Coelho

De acordo com o autarca, a proximidade institucional materializa-se agora também em proximidade física, estando a autarquia e a SPAD a trabalhar, no sentido de alargar a sua parceria, de forma a beneficiar ainda mais os câmara-lobenses com iniciativas que serão anunciadas a seu tempo.

A nova CLINISPAD fica situada mesmo à entrada da cidade de Câmara de Lobos, na Estrada Gonçalves Zarco, e além do espaço clínico conta ainda com loja de produtos para animais.