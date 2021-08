Câmara de Lobos esclarece empresários sobre requalificação da baixa da cidade

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos reuniu esta terça-feira, 10 de Agosto, com os empresários da baixa da cidade para discutir os eventuais constrangimentos que podem vir a surgir com o início das obras de requalificação da frente mar de Câmara de Lobos.

A sessão de esclarecimento e sensibilização sobre as recém-iniciadas obras de requalificação decorreu no salão nobre da autarquia, reunindo comerciantes da baixa da cidade e o executivo municipal.

A intervenção engloba o perímetro urbano da frente marítima da cidade de Câmara de Lobos, compreendida entre a entrada Este da cidade, junto à ponte da Ribeira dos Socorridos, terminando no limite oposto, junto à Praça da Autonomia e Largo de São Sebastião.

Pedro Coelho, presidente da autarquia, referiu aos empresários que a escolha de iniciar esta grande intervenção pelo jardim do Ilhéu, teve em conta o facto de este ser um período em que se verifica uma retoma do movimento na baixa da cidade, decorrente do aligeirar das restrições e do facto do concelho ser considerado de baixo risco para a transmissão da covid-19.

O aumento do movimento na baixa da cidade "tem vindo a ter impactos positivos a nível da facturação dos estabelecimentos comerciais, nomeadamente ao nível da restauração e similares", explica a autarquia, justificando que não quis pôr em causa possíveis ganhos decorrentes da dinâmica positiva que agora se verifica, pelo que iniciou as obras numa zona que "não causa grandes constrangimentos a visitantes e comerciantes".

Na reunião, os empresários foram sensibilizados para o facto de que com o avançar da intervenção, alguns constrangimentos poderão surgir, sendo que o município procurará "minimizar o seu impacto, procurando realizar as obras necessárias com a maior brevidade possível", garante.

Outro dos assuntos abordados no encontro prendeu-se com a correcta utilização das 'Eco-Ilhas', recentemente instaladas pela ARM - Aguas e resíduos da Madeira S.A., na zona do parque de estacionamento do varadouro. Os comerciantes foram instruídos para a correcta acomodação, em sacos fechados, dos detritos produzidos pelos seus estabelecimentos, para que não se produzam odores desagradáveis que prejudicam de forma directa os seus próprios negócios. Os empresários pediram que a recolha fosse reforçada, tendo o executivo se comprometido a levar a situação à empresa concessionária para que fosse efectuada recolha também ao sábado.

Os empresários alertaram a autarquia para o ressurgimento de arrumadores no parque de estacionamento da baía, tendo sido informados que a autarquia já solicitou o reforço do patrulhamento da zona à PSP.