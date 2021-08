Candidatura do CHEGA visita bombeiros de Câmara de Lobos

A equipa candidata do partido CHEGA às eleições autárquicas no município de Câmara de Lobos reuniu-se esta segunda-feira, 2 de Agosto, com a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários deste concelho no sentido de auscultar as condições e as necessidades desta corporação.

A candidatura destaca as condições da corporação e as funções desempenhadas.

Foi com satisfação que constatamos a elevada organização e estrutura no que diz respeito às instalações e veículos de apoio que dispõem este conjunto de cerca de 90 profissionais e voluntários, desempenhando várias tarefas sendo as mais comuns o transporte de doentes, o socorro de acidentes, extinção de incêndios rurais e inclusive o apoio a concelhos vizinhos quando solicitado pelo serviço de proteção civil. Partido CHEGA

O partido aproveitou o momento para recordar a intenção de conceder a isenção de IMI aos bombeiros com casa própria e um complemento de apoio à renda para os que vivam neste regime, "pelo elevado grau de competência e de voluntariado que prestam à população do concelho de Câmara de Lobos", finalizam.