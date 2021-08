Marco Ferro atento às necessidades dos pescadores de Câmara de Lobos

Marco Ferro, candidato pelo partido Chega à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, dirigiu-se esta semana à baía do município para ouvir os pescadores locais no sentido de atender as suas necessidades.

Os profissionais apontaram muitas as dificuldades e reclamações desde a ocupação de espaços com barcos em desuso, falta de áreas para preparar a sua actividade e varar os barcos, a ausência de arrecadações para guardar o material, a inexistência de uma estrutura que os ajude na recolha e lançamento dos barcos de pesca aos apoios necessários à renovação da frota pesqueira.

O candidato reitera a intenção de criar um gabinete de apoio a estes profissionais, em articulação com a secretaria do mar e pescas de forma a resolver as reivindicações dos pescadores, "para que possam desenvolver o seu trabalho sem dificuldade e possam continuar a exercer uma actividade que faz parte das tradições deste concelho", destaca o candidato.