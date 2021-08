Marco Ferro defende dinamização do mercado municipal do Estreito de Câmara de Lobos

Marco Ferro, candidato pelo Chega à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, acompanhado pelos membros da sua candidatura, visitou o mercado municipal do Estreito de Câmara de Lobos para se inteirar das condições do espaço.

A visita serviu também para conhecer a forma como "os clientes que visitam o espaço e os comerciantes que desenvolvem o seu comércio, estão a ser atendidos principalmente neste período de pandemia".

O candidato dá conta que o espaço é amplo, sendo suficiente para os comerciantes e clientes, acrescentando que "faz falta reabrir o espaço de restauração existente no 1.º andar reabilitando-o com cobertura, zona de esplanada e acesso exterior visto que actualmente é reduzido de forma a cativar mais consumidores e ao mesmo tempo deveria ser construído um wc neste mesmo andar para apoio aos comerciantes e público em geral visto que não existe".

Marco Ferro propõe também a actuação de grupos de animação de forma a cativar mais público a este espaço municipal e reabilitá-lo com obras de manutenção pois é evidente a pintura deficiente tanto no espaço interior como exterior.

No acesso automóvel de sentido descendente junto a este espaço, a candidatura pelo Chega considera que "deveriam ser criados também estacionamentos de forma que a população conseguisse fazer as suas compras com mais facilidade e conforme já anunciamos anteriormente deveria a autarquia promover também o comércio local de todo o concelho através de outdoors e cartazes para apoiar estes agentes económicos que fazem deste tipo de negócio o seu sustento e ao mesmo tempo são parte integrante da nossa identidade, cultura e tradição".