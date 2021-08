Actividades de Verão envolvem 160 crianças em Câmara de Lobos

Após a interrupção, em 2020, devido à pandemia covid-19, as actividades de Verão estão de volta a Câmara de Lobos.

Seguindo todas as normas de segurança e de saúde pública em vigor, foi possível proporcionar a 160 crianças do concelho um leque diversificado de actividades e de carácter multidisciplinar através de dois projectos ocupacionais: 'Lobos Radical' e 'Biblioteca a Brincar… e a aprender'.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, disse que estes programas são uma mais-valia para as crianças do concelho.

Estes programas são uma mais-valia para as crianças e famílias do concelho. Câmara de Lobos é o município da Região com maior taxa de jovens no conjunto populacional, estas actividades decorrem da aposta da autarquia em proporcionar oportunidades que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças e jovens participantes, nomeadamente ao nível do reforço de competências educacionais, culturais, sociais e desportivas. Esperámos que para o próximo ano possamos voltar a abranger um maior número de crianças e jovens dado que esta é uma excelente forma de fomentar o diálogo e a partilha entre os mesmos através de experiências enriquecedoras que facilitam a inclusão e promovem a tolerância e o respeito". Pedro Coelho

As actividades foram estruturadas em dois períodos de quatro semanas cada, um no mês de Julho e outro no mês de Agosto.

Além das actividades organizadas pela autarquia, foi ainda prestado apoio a nível de transporte a outros programas de ocupação e tempos livres organizados por instituições do concelho, nomeadamente pelo Centro Comunitário do Garnachice e Casa do Povo do Jardim da Serra.