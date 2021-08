Candidatura de José Silveira repudia vandalismo no Porto Santo

A candidatura de cidadãos independentes à Câmara Municipal do Porto Santo, encabeçada por José Silveira e apoiada pelo PPM, emitiu um comunicado esta quinta-feira, 12 de Agosto, onde manifesta o seu "mais profundo repúdio pelos recentes acontecimentos de vandalismo e destruição na noite" do Porto Santo. Segundo a candidatura tais actos são "inqualificáveis e desprezíveis, não contribuindo para o progresso e desenvolvimento" da 'ilha dourada'.

José Silveira recorda que os actos de vandalismo no Porto Santo têm acontecido ao longo de "vários anos", sendo que "as entidades responsáveis não assumiram uma atitude firme na repreensão e resolução de tais acções". A candidatura defende que o Porto Santo precisa de tomar um posicionamento, com vista à resolução dos problemas e "responsabilização dos envolvidos, independentemente de quem for".

A candidatura recorda ainda a promessa feita em 2020, de reforçar o policiamento na 'ilha dourada'.