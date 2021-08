Primeiro-ministro sem planos para mexer no Governo

O primeiro-ministro, António Costa, rejeita que esteja "no horizonte" qualquer remodelação na constituição do Governo, adiantando que apenas está prevista a saída da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que regressará à carreira diplomática.

Em entrevista hoje publicada pelo semanário Expresso, António Costa explica que "continua a ser totalmente justificável a atual estrutura [do Governo], porque o esforço que vai implicar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, mais o Portugal 2030, mais a execução do programa do Governo, não aconselham a qualquer mudança na estrutura, pelo contrário", dada a necessidade de os ministros se concentrarem na aplicação dos fundos.

De acordo com o governante, os ministros devem concentrar-se "a 200% na execução das suas tarefas", depois de todos os instrumentos estarem aprovados.