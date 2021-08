Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os sindicatos que representam os trabalhadores da Altice convocaram para hoje uma concentração e plenário junto à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa, para protestarem contra o despedimento coletivo no grupo.

Esta concentração foi convocada pela Frente Sindical e pela Comissão de Trabalhadores (CT) da Altice, numa altura em que o grupo se prepara para iniciar o despedimento, nas empresas Meo e PT Contact.

O despedimento coletivo na Altice envolverá 204 trabalhadores, depois da decisão final do grupo, que acabou por reduzir o número, face ao inicialmente previsto de 232 pessoas, indicou a CT da Meo, em comunicado.

Em 22 de junho, a Altice Portugal confirmou à Lusa que daria início, "nas próximas semanas", a um processo de rescisões de contratos de trabalho através de despedimento coletivo, no âmbito do Plano Integrado de Reorganização.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O ciclista português Rafael Reis (Efapel) terá hoje uma difícil tarefa para defender a camisola amarela da Volta a Portugal na oitava etapa, com a chegada ao Larouco a assinalar o primeiro dos três dias decisivos da 82.ª edição.

Depois de, na quinta-feira, ter conquistado o terceiro triunfo nesta edição da prova e ter recuperado a amarela, que vestiu no primeiro dia e perdeu na Torre, o ciclista de Palmela, de 29 anos, parte hoje para a oitava etapa com 28 segundos de vantagem sobre o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), segundo, e 33 sobre Amaro Antunes (W52-FC Porto), terceiro.

A dura ligação de 160,7 quilómetros, que parte de Bragança às 12:45, termina em Montalegre, no alto da Serra do Larouco, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.

Estoril Praia e Vitória de Guimarães dão o 'pontapé de saída da segunda jornada da I Liga de futebol, um jogo entre duas equipas que registaram resultados opostos na roda inaugural, agendado para as 20:15.

No Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, os anfitriões apresentam-se motivados com o triunfo obtido em Arouca, num embate entre recém-promovidos, enquanto os vitorianos, que vinham de uma pré-temporada positiva, acabaram derrotados na receção ao Portimonense.

CULTURA

Os pianistas Maria João Pires e Júlio Resende dão hoje o último concerto de uma série de apresentações ao vivo do projeto conjunto "Diálogos", que remonta ao final de 2019.

Hoje à noite, na Sé de Faro, os dois músicos concluem uma série de concertos que já passou pela Póvoa de Varzim e Oeiras.

Neste projeto, Maria João Pires interpreta Schumann, Chopin, Scarlatti, Bartók, Schubert e Bach, enquanto Júlio Resende trabalha o improviso.

Cerca de 30 filmes ibéricos vão passar pelo 9.º Periferias - Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de Alcántara (Espanha), que arranca hoje.

O festival, promovido pela Associação Cultural Periferias (Portugal) e Gato Pardo (Espanha), vai decorrer até ao 20 deste mês, sendo desenvolvido num modelo de itinerância por aldeias e lugares emblemáticos da zona raiana entre Marvão (Portalegre) e Valencia de Alcântara (Extremadura espanhola).

O evento conta com o apoio de entidades dos dois países, como a Câmara de Marvão, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, Junta de Extremadura ou Diputación de Cáceres, entre outras.

INTERNACIONAL

O Governo e oposição venezuelana devem retomar hoje o diálogo no México, depois do Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ter disponibilizado o país para acolher as negociações entre as duas partes.

Na quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega (MNEN), um dos países facilitadores do processo, anunciou que o Governo venezuelano, de Nicolás Maduro, está em contactos para retomar o diálogo com a oposição,

"A Noruega confirma que o Governo da Venezuela e a Plataforma Unitária da Venezuela se encontram em fase final de conversações exploratórias, com o objetivo de iniciar negociações, no México, facilitadas pela Noruega", anunciou o MNEN na rede social Twitter.

A confirmação tem lugar depois de na semana passada Lopez Obrador ter anunciado que o seu país estava disponível para ser sede de novas negociações entre o Governo de Maduro e o setor maioritário da oposição, liderado por Juan Guaidó, autoproclamado Presidente interino da Venezuela.

LUSOFONIA

O Tribunal Constitucional de Cabo Verde realiza hoje, na cidade da Praia, a audiência pública de julgamento do recurso interposto pela defesa de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, à decisão de extradição para os Estados Unidos da América (EUA).

A audiência diz respeito ao processo de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade, em que a defesa de Alex Saab recorre da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que em março autorizou a extradição pedida pelos Estados Unidos.

Fonte do Tribunal Constitucional disse à agência Lusa que esta audiência pública será para alegações, em que as partes terão 15 minutos cada para expor as suas posições neste processo. Depois disso, os juízes conselheiros reúnem-se em privado, antes de anunciarem o prazo para tomada de uma decisão, que deverá acontecer sete dias após a audiência, ou seja, após 20 de agosto.

A sessão terá início pelas 09:00 locais (11:00 em Lisboa), na sala de audiências do Tribunal Constitucional, na Praia, ilha de Santiago.

Os advogados de Alex Saab anunciaram que o empresário colombiano e "enviado especial" da Venezuela, detido em Cabo Verde desde junho de 2020, não estará presente na audiência, algo que "dificulta um pouco a defesa".

Alex Saab, de 49 anos, foi detido em 12 de junho de 2020 pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA, numa viagem para o Irão em representação da Venezuela, na qualidade de "enviado especial" e com passaporte diplomático.

A sua detenção colocou Cabo Verde no centro de uma disputa entre o regime do Presidente da Venezuela, que alega as suas funções diplomáticas aquando da detenção, e a Presidência norte-americana, bem como irregularidades no mandado de captura internacional e no processo de detenção.

Washington pediu a sua extradição, acusando-o de branquear 350 milhões de dólares (295 milhões de euros) para pagar atos de corrupção do Presidente venezuelano, através do sistema financeiro norte-americano.

O Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ordenou em 15 de março a "libertação imediata" de Alex Saab, por violação dos direitos humanos, instando as autoridades cabo-verdianas a pararem a extradição para os EUA.

Contudo, dois dias depois, o Supremo Tribunal de Justiça autorizou a sua extradição para os EUA, rejeitando o recurso da defesa, decisão que não chegou a transitar em julgado, com o recurso para o Tribunal Constitucional.

PAÍS

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Baixa reúnem-se hoje com trabalhadores da Dielmar, dois dias depois de o ministro da Economia ter manifestado a intenção de garantir a salvaguarda dos postos de trabalho da empresa.

A Dielmar, que empregava atualmente mais de 300 trabalhadores, pediu a insolvência no início do mês, ao fim de 56 anos de atividade, uma decisão que a administração atribuiu aos efeitos da pandemia de covid-19.

Na quarta-feira, no final de uma reunião com o ministro Pedro Siza Vieira, a presidente do sindicato, Maria Tavares, adiantou que a intenção passa por "acelerar o processo de venda da empresa, através do administrador da insolvência e com o apoio do Ministério da Economia".

Segundo a sindicalista, "com isto, há a intenção de garantir uma solução para que os trabalhadores mantenham o vínculo laboral com a empresa", um dos principais pontos defendidos pelos trabalhadores e pelo sindicato.

Os trabalhadores da empresa de confeções manifestaram na segunda-feira a intenção de continuar a trabalhar a partir do dia 18, mas deixaram claro que precisam de condições, nomeadamente matéria-prima para as encomendas que ficaram na linha.

No mesmo dia, o presidente da Câmara de Castelo Branco afirmou que existiam três contactos portugueses que manifestaram o seu interesse na empresa de confeções Dielmar, afirmando que já tinha partilhado essa informação com o Governo e o administrador da insolvência.