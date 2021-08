O Clube Amigos do Basquete anunciou, hoje, na sua página no Facebook, a contratação de Alice Martins. A atleta, internacional sub 20 jogará na próxima época nos 'Amigos' na Liga Feminina.

Alice Martins, de 21 anos, é extremo-poste, foi campeã pelo Olivais de Coimbra na época 2018/19 e na época passada jogou no Clube Galitos de Aveiro.