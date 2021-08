Um "grave incidente com uma arma de fogo" provocou hoje uma "série de mortes" na cidade de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, revelou fonte policial, enquanto um deputado local descartou a hipótese de terrorismo.

Segundo a polícia de Devon e Cornwall, através de um comunicado divulgado na rede social Twitter, há ainda "outras vítimas" a receberem tratamento após este incidente. O deputado local Johnny Mercer, referiu através de uma publicação no Twitter que o tiroteio "não está relacionado com terrorismo" e que "o suspeito não está em fuga" em Plymouth.

De acordo com a Sky News, o atirador está entre as vítimas mortais. A edição on-line do jornal Daily Mail contabiliza cinco vítimas mortais, e refere que o autor do crime se suicidou.

A polícia declarou este como um "incidente crítico" e isolou a área onde ocorreu, no distrito de Keyham, na cidade de Plymouth. Na mesma publicação, a força policial apelou às pessoas para evitarem aquela área e para que não partilhem imagens do local nas redes sociais. Os serviços de emergência, incluindo uma ambulância aérea e paramédicos, receberam o alerta para o incidente por volta das 18:10.