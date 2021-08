Roberto Vieira acusa Cafôfo de impugnar a candidatura do RIR em alguns concelhos da Região

O RIR acusa o presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, de impugnar a candidatura do partido em alguns concelhos da Região, como em Machico, Ponta do Sol, São Vicente e Santana, estando ainda a aguardar pela decisão dos concelhos de Câmara de Lobos e Santa Cruz.

De acordo com Roberto Vieira, coordenador regional do partido, Paulo Cafôfo impugnou a candidatura do RIR pelo facto de "a lista de candidatos ter mulheres a mais" e, nalguns casos, "por ter mais um homem no número de candidatos exigido por lei". Uma situação que, no seu entender, "deve envergonhar" todos os munícipes daqueles concelhos.

"Esta tomada de posição nunca aconteceu em eleições anteriores, atitude que mostra claramente o desespero de Paulo Cafôfo quanto às suas expectativas em relação aos possíveis resultados eleitorais, ou seja, se perder o Funchal, perde também a liderança do partido socialista", disse.

Acrescentou ainda que "esta tomada de posição atenta contra a memória de Mário Soares e todos os fundadores do Partido Socialista". Por isso, espera que os eleitores "mostrem um cartão vermelho a estes falsos socialistas e em nome da democracia".