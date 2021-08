JPP “repudia veementemente” a atitude do PS-M

Numa missiva assinada por Carlos Costa, candidato do JPP à Câmara Municipal de Machico, o partido reage à notícia avançada ontem pelo DIÁRIO que pode ser lida abaixo.

O comunicado do JPP pode ser lido, na íntegra, abaixo:

"1.º – As listas do JPP foram constituídas por um conjunto de homens e mulheres que aliam competência e motivação para promover a mudança e a construção de um futuro promissor para Machico. São pessoas empreendedoras, com capacidades diferenciadas e com conhecimento da realidade local, mais valias fundamentais na construção de uma verdadeira alternativa para Machico.

2.º – O JPP repudia veementemente a atitude precipitada e mesquinha do PS-M que, em vez de se preocupar e resolver os verdadeiros problemas de Machico, prefere, antes, engendrar falhas nas listas do JPP, distraindo deste modo, o povo com futilidades numa atitude de “bota abaixo”.

3.º – Na confiscação das listas do JPP, realizado pelo PS-M, concluiu-se que, afinal, estava tudo correto, cumprindo, na íntegra, a Lei da Paridade. Questiona-se: como pode o PS-M continuar a governar um Município quando se verificam falhas num processo tão simples como “contar até 3 e calcular percentagens”?

4.º – Lamenta o JPP a falta de sensibilidade e de coerência do PS-M ao protestar listas de candidatos por «ter mulheres a mais» quando, no seu interior, tem um órgão próprio – Mulheres Socialistas – que diz defender a efetiva igualdade de direitos entre homens e mulheres, incluindo no contexto de participação da vida política. Isto só nos leva à conclusão de que, para o PS-M, vale tudo para atingir os seus fins.

5.º – Fica o aviso ao PS-M de que o JPP não se afastará dos seus objetivos principais para esta candidatura. Fazer uma política pela positiva. Contribuindo para promover o desenvolvimento económico e social sustentado em políticas concretas e exequíveis e garantir o futuro do Concelho de Machico. Não deixando, por outro lado, de criticar a inércia, a incompetência e a ausência de planeamento estratégico do PS-M à frente dos destinos da autarquia, nestes 2 mandatos (8 anos) e denunciar qualquer estratagema político-partidário que venha a surgir durante a campanha eleitoral para ganhar vantagens pela negativa."