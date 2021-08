Esgoto a céu aberto junto ao Jardim Municipal motiva queixas

Alguns transeuntes e vários taxistas dizem-se indignados com o cheiro nauseabundo proveniente de um esgoto a céu aberto junto à praça de táxis do Jardim Municipal do Funchal, em frente ao Teatro Municipal Baltazar Dias.

As mesmas fontes afirmam que a situação dura há pelo menos cinco dias e que até ao momento a Câmara Municipal do Funchal nada fez para resolver o problema.

Referem ainda que isto é uma má imagem para os visitantes.

Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal diz que a situação foi sinalizada hoje e que já está resolvida.