Mais um dia de céu nublado na Madeira

Este sábado, 7 de Agosto, vai contar com período de céu muito nublado na Madeira, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera.

Um início de fim-de-semana vai contar, também, com período de chuva ou aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, a partir do final da manhã. O vento vai soprar fraco a moderado, entre 10 a 30 Km/h, do quadrante norte.

No Funchal, o dia também vai mostrar período de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final da manhã. Já o vento soprará fraco, com rajadas inferiores a 15Km/h.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC