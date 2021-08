Mais queixas por ruído durante a pandemia

PSP confirma que tem acorrido a “várias dezenas” de situações relacionadas com o barulho de vizinhança e em estabelecimentos comerciais. Sem fiscalização continua a poluição sonora nas estradas. A Polícia já tem os sonómetros há um ano, mas os agentes ainda não concluíram a formação.

Plátano foi atingido, em Agosto de 2017, por carvalho que tombou no Monte, matando 13 pessoas. Rocha da Silva revela que 10 anos antes, a copa tinha sido amputada devido a fissuras junto à base. Durante do dia de ontem a Câmara Municipal do Funchal cortou três árvores mas admite abate geral no Largo da Fonte.

Nas páginas 14 e 15 destaque para os mais de 50 idosos em isolamento. Um caso positivo afecta grupo que participava em actividades de projecto sénior em São Vicente.

Registe-se que a Região registou 22 novos casos de Covid-19, no dia de ontem

Na nossa rubrica ‘Volta à Ilha’ destinada às eleições autárquicas a população da freguesia de Machico pede mais investimento no turismo. “Onde tudo começou, mas agora nada começa é o título da reportagem.

Em evidência, na página 13, está as 338 empresas que já aderiram à facturação electrónica.

