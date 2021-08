Câmara Municipal celebra o Funchal ao longo de um mês

A Câmara Municipal do Funchal começou a dinamizar, esta semana, um programa de actividades no âmbito artístico-cultural, com o intuito de comemorar o Dia da Cidade, que se assinala a 21 de Agosto.

Este é um programa que visa comemorar de forma lúdica o aniversário do Funchal, com o presidente Miguel Silva Gouveia a destacar “a oferta cultural variada e de excelente qualidade que será posta ao dispor dos funchalenses e de todos aqueles que nos visitam este Verão, um pouco por toda a cidade.”

Entre 10 e 20 de Agosto, o grupo Teatro Bolo do Caco vai actuar em diversos Centros Comunitários do Funchal, expondo a peça 'O Tesouro da Capela'. Este espectáculo apresenta uma aventura à procura de um mítico tesouro escondido numa das capelas do Funchal. Com criação e texto original de Avelina Macedo, a peça será dirigida e encenada por Xavier Miguel e figurada e caracterizada por Cristiana Nunes.

No dia 14 de Agosto, será transmitido online um programa cultural, através do canal Na Minha Terra TV, com apresentação de Sandra e Ricardo Rodrigues, denominado “Comemoração do Dia do Emigrante”. O evento arrancará às 19 horas com a actuação de Elian Bittencourt, e contará com uma intervenção do Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Serão, ainda, apresentados grupos oriundos de diversos países, na área da música, artesanato, teatro e dança.

Já no dia 20, haverá um concerto de música tradicional revirada, o 'Reviralho', a ter lugar no Cais do Carvão. Este espectáculo é formado por temas populares, a par de composições de cariz tradicional, e apresenta-se de forma ecléctica dentro dos géneros rap e rock, experimental e alternativo, sem nunca perder as características que dão à música tradicional o seu valor e interesse de salvaguarda intergeracional.

Por sua vez, a 26 de Agosto, o Teatro Bolo do Caco apresenta o projecto 'Funchal, Mulheres e Livros', em transmissões online dirigidas por Luís Lobo Pimenta, Catarina Claro e Avelina Macedo. Em cada vídeo, serão abordados diferentes textos escritos por mulheres madeirenses. Este projecto conta com a parceria da Imprensa Académica e é composto por seis vídeos, com a duração aproximada de 4 minutos que posteriormente serão divulgados online.

No dia 27 de Agosto, será a vez do Cais do Carvão receber um concerto dos 'ET7TRA', um grupo formado por um conjunto de amigos madeirenses que se juntaram em 1994 e que assumiram notoriedade na cena musical regional dos anos 90. Vencedores do concurso de bandas Super Rock FM, gravaram um disco, com o apoio da RDP Madeira, e chegaram a tocar em Lisboa.

As comemorações terminam no dia 28 de Agosto, com dois espectáculos. O primeiro, no Cais do Carvão, intitulado “Hip Hop Collision”, onde vão actuar os SOU e os STG CREW. Para finalizar, no Parque de Santa Catarina, haverá um concerto do grupo Nuno Ferreiro Trio (líder na guitarra) e o saxofonista João Mortágua (improvisador do jazz nacional), no âmbito do evento 'Funchal Summer Jazz', a partir das 21 horas. O acesso ao concerto é gratuito, mediante uma pré-reserva, que poderá ser feita online.