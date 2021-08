O vice-presidente do Governo Regional assegurou hoje que os jovens madeirenses têm agora todas as condições para poderem triunfar na Região sem serem ‘obrigados’ a emigrar.

Pedro Calado aproveitou o evento alusivo ao Dia Internacional de Juventude, assinalado nos jardins da Quinta Magnólia, perante dezenas de jovens presentes para lembrar a estes que “a grande fase das infra-estruturas está ultrapassada” ao concluir que “hoje as nossas infra-estruturas são outras”, referindo-se ao conhecimento, à inovação, à ciência, à tecnologia e à informática. Da parte do Governo Regional destacou o “grande trabalho para pôr a Região no topo do conhecimento a nível internacional”.

Ainda assim admitiu olhar “com alguma preocupação” para o mundo do trabalho, mas tal não invalida que esteja confiante na capacidade de resposta da Região, ao ponto de assegurar que “já lá foi o tempo que a nossa juventude para crescer tinha de sair da ilha. Tinha de emigrar, tinha de deixar a família”.

Segundo o ainda vice-presidente, “hoje estamos a assistir precisamente o contrário”, ao constatar que os jovens madeirenses já se fixam na Região, que inclusive tem atraído jovens de outros países a virem para a Madeira trabalhar, fruto da grande aposta tecnológica e da visão de futuro do Governo Regional levada a cabo nos últimos anos. “Vocês são a razão de ser do grande investimento do Governo para os próximos anos”, nomeadamente com a grande aposta na formação e competências dos jovens.

Pedro Calado, que está de saída do Governo Regional para se dedicar em exclusivo à candidatura à presidência da Câmara do Funchal, não desperdiçou a oportunidade de lembrar aos muitos jovens que foi este Governo Regional que encontrou soluções quando o Governo da República colocou “obstáculos” ao pagamento das viagens aéreas, além de outros grandes investimentos, como o Passe Sub23 e outras políticas dirigidas ao sector juvenil.

Elogiou também o colega de Governo, Jorge Carvalho, secretário secretario regional de Educação, Ciência e Tecnologia, por “abrir horizontes à nossa juventude” face aos muitos desafios para o futuro.