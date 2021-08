Pratos de silicone para crianças pequenas motiva alerta da ARAE

Devido à “migração de constituintes orgânicos voláteis em pratos de silicone para crianças pequenas”, a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) emitiu esta manhã um alerta a informar que recepcionou no âmbito do sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais, ‘Rapid Alert System for Food and Feed’ (RASFF), uma notificação, a qual dá conhecimento da retirada do mercado de vários pratos de silicone para crianças pequenas. Em causa está a detecção de migração excessiva de compostos orgânicos voláteis, nos produtos que abaixo se identifica:

Identificação dos produtos alvo deste alerta:

1 – Nome do produto: "Silicone Suction Plate"

2 – Código de Barras: 0810052460536

a) Designação do produto: "Mushie Silicone Plate Cambridge Blue";

• Marca: Mushie;

• Artigo nº: 2320031.

b) Designação do produto: "Mushie Silicone Plate Blush";

• Marca: Mushie;

• Artigo nº: 2320019.

c) Designação do produto: "Mushie Silicone Plate Cloudy Mauve";

• Marca: Mushie;

• Artigo nº: 2320047.

d) Designação do produto: "Mushie Silicone Plate Dried Thyme";

• Marca: Mushie;

• Artigo nº: 2320069.

e) Designação do produto: "Mushie Silicone Plate Stone";

• Marca: Mushie

• Artigo nº: 2320194.

f) Designação do produto: "Mushie Silicone Plate Natural";

• Marca: Mushie

• Artigo nº: 2320124.

Na sequência desta informação, a ARAE alerta os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira “para a não utilização deste produto”.