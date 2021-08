Rui Pinto falha apresentação por motivos de saúde

O número 16 de porta, Rui Pinto, falhou a habitual apresentação e desfile das equipas que vão participar no Rali Vinho Madeira. O Ford Fiesta R5 do piloto madeirense não figura entre as 'máquinas' que estão expostas no Cais 8 do Porto do Funchal, mas deverá pisar o asfalto amanhã.

Segundo apurou o DIÁRIO junto da organização do Rali Vinho Madeira, Rui Pinto não se apresentou por motivos de saúde, tendo sido aconselhado pelo seu médico a apresentar-se esta sexta-feira, a tempo de participar na 1.ª Etapa. A organização dispensou-o da apresentação, de forma excepcional.

Recorde-se que no ano passado o piloto madeirense nem chegou a participar na 61.ª edição do Rali Vinho Madeira depois de ser desclassificado.

Em 2020, piloto e navegador tiveram "um lapso de navegação" e... enganaram-se no percurso. Resultado? Falharam o controlo horário no pódio, que estava agendado para as 9 horas. Sem conhecer as regras, Rui Pinto assume que aprendeu a lição.