JS Madeira assinala Dia Internacional da Juventude

A Juventude Socialista da Madeira assinalou esta quinta-feira, 12 de Agosto, o Dia Internacional da Juventude através da concretização de duas reuniões institucionais.

Os jovens socialistas reuniram-se com o presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira e com a equipa coordenadora do projecto 'For UM we Connect' com o objectivo de conhecer e perceber a realidade dos estudantes madeirenses.

Pedro Calaça Vieira, líder da JS Madeira, faz um balanço positivo desta iniciativa que permitiu compreender melhor a realidade destas duas organizações.

Percebemos com mais perspicácia os problemas dos estudantes madeirenses deslocados, junto do projecto 'Um.Connect', bem como dos estudantes madeirenses da Universidade da Madeira, junto da Associação Académica. Pedro Calaça Vieira, líder da JS Madeira

Uma iniciativa de proximidade que a JS Madeira pretende continuar a promover, de modo a fazer chegar propostas aos centros de decisão.