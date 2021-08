Governo Regional investe este ano 1,7 milhões em programas juvenis

Cerca de 1,7 milhões de euros é quanto o Governo Regional (GR) disponibiliza este ano para programas juvenis. Revelação feita esta manhã pelo secretario regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, por ocasião do Dia Internacional de Juventude, assinalado nos jardins da Quinta Magnólia.

“O GR, através da Direcção Regional de Juventude (DRJ) disponibiliza neste ano de 2021 cerca de 1,7 milhões de euros para programas juvenis envolvendo 4.500 jovens, o que é bem significativo da aposta de afirmação que pretendemos para o sector juvenil da Região”, assinalou. Depois concretizou que “estamos a potenciar as condições para um desenvolvimento muito sólido da Região com uma aposta muito clara na nossa juventude”, afirmou, durante a intervenção que fez no evento.

Oportunidade para a apresentação global das políticas públicas de juventude, numa cerimónia onde também marcaram presença o DRJ, João Rodrigues, e o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Sobre a efeméride, a mesma visa “assinalar a importância e a relevância que a juventude tem nas sociedades”, sublinhou Jorge Carvalho.

Integrada nesta celebração, juntam-se cerca de 100 jovens, participantes na 1.ª edição do Programa Monitor Júnior, para receber um certificado, cuja simbologia é marcada por serem os primeiros monitores de Campos de Férias, numa iniciativa que, segundo a tutela, se revelou um verdadeiro sucesso, referindo-se ao programa que decorre nos meses de Julho e Agosto.

Assinalando a data, houve também a participação de jovens talentos, cuja expressão e afirmação reforçam a importância do contributo que desempenham no desenvolvimento social e cultural da RAM.

Este programa “é mais um dos cerca de 20 programas e projectos que a Direcção Regional de Juventude promove para a integração dos nossos jovens na comunidade”. No caso deste ‘Monitor Júnior’, “envolveu 139 jovens em 26 instituições em todos os concelhos da Região, excepção apenas para São Vicente”, disse.

Argumentos para reiterar; “Nós acreditamos muito na juventude. Nós acreditamos na sua capacidade criativa, na sua capacidade de inovar, na sua energia positiva e nas suas competências”

Assinala hoje, 12 de Agosto, nos jardins da Quinta Magnólia, o Dia Internacional de Juventude, instituído por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude.

Esta efeméride, reveste-se este ano, num conjunto de iniciativas sob o lema ‘Por um mundo mais saudável: Transformar sistemas alimentares’, procurando conjugar a capacidade interventiva dos jovens na adopção de hábitos e novas medidas de sustentabilidade, quer ao nível alimentar, quer ambiental.