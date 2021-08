Portugal desce para o oitavo lugar no 'ranking' da FIFA

Portugal, eliminado nos oitavos de final do Euro2020 de futebol, caiu para o oitavo lugar no 'ranking' da FIFA, divulgado hoje, com uma descida de três posições, numa tabela que continua a ser liderada pela Bélgica.

Os belgas, que eliminaram Portugal no Europeu (1-0), mas perderam nos quartos de final, diante da Itália, continuam no topo da classificação, mas agora 'perseguidos' pelo Brasil, que 'destronou' a França da vice-liderança.

A seleção sul-americana subiu de terceiro para segundo lugar depois de ser finalista derrotada na Copa América, diante da Argentina (1-0), que na classificação da FIFA 'aproveitou' a conquista para subir da oitava para a sexta posição.

Entre as seleções europeias, a Itália venceu o Euro2020 -- batendo na final, no desempate por grandes penalidades, a Inglaterra, que mantém o quarto lugar no 'ranking -, pelo que subiu duas posições e é agora quinta classificada.

Em contrapartida, Portugal, bem como França (eliminada nos oitavos de final) e Espanha (eliminada nos quartos de final), caíram posições, com a equipa das 'quinas' em oitavo, a campeã mundial França em terceiro e os espanhóis em sétimo.

Os campeonatos continentais trouxeram mexidas significativas na classificação do futebol mundial, como a Gold Cup, competição da América Central, Norte e Caraíbas, em que o título dos Estados Unidos 'catapultou' a equipa para o top-10.

Os norte-americanos subiram 10 posições, até ao 10.º lugar, enquanto os mexicanos, finalistas vencidos da prova, passaram da 11.ª para a nona posição.

No 'ranking', destaque também pela negativa para a Polónia, de Paulo Sousa, eliminada ainda na fase de grupos do Europeu e que caiu para o 27.º lugar, bem como para a Venezuela, de José Peseiro, última no seu grupo na Copa América, que passou de 30.ª para 40.ª.