Governo distingue sete jovens empreendedores que beneficiaram de apoios

No Dia Internacional da Juventude, que se assinala amanhã, o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, irá distinguir, na Quinta Magnólia, sete jovens empreendedores que beneficiaram de apoios do Instituto de Emprego da Madeira para criarem as suas empresas, através do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), uma das 16 medidas de emprego disponibilizadas por este Instituto.

Esta distinção visa premiar os jovens com espírito empreendedor que, numa situação de desemprego, decidiram seguir o seu caminho empresarial, utilizando, para o efeito, os apoios concedidos pelo IEM para a criação de empresas e de empregos.

Na sessão de abertura, que está marcada para as 17h30, estará presente o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, enquanto que na cerimónia de encerramento estará presente a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.