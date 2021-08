CMF abre processo de inquérito e prepara intervenção no Largo da Fonte

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que "na sequência da queda de um galho de grandes dimensões este domingo à tarde no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, abriu um processo de inquérito para a averiguação das causas do sucedido, que, felizmente, não causou vítimas ou danos materiais".

Presidente da Câmara quer apurar responsabilidades sobre queda da árvore no Monte Miguel Silva Gouveia diz-se surpreso por ter caído uma árvore numa das zonas que mais tem sido alvo de investimento por parte da Câmara Municipal do Funchal. O autarca pretende apurar responsabilidades sobre o sucedido, uma vez que os pareceres técnicos davam conta da segurança do local.

"A Câmara Municipal do Funchal vai reunir esta segunda-feira um grupo de trabalho, composto pela Protecção Civil Municipal, os Bombeiros Sapadores do Funchal, a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, o Departamento de Infra-estruturas e Equipamentos e representantes das empresas que têm vindo a realizar as análises fitossanitárias ao património arbóreo do Município, de modo a fazer um ponto de situação e definir um plano de ação para intervenção no Largo da Fonte", pode ler-se na informação veiculada pela autarquia.