CMF entrega prémios aos vencedores do Funchal Vertical Kilometer

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, entregou este domingo, 25 de Julho, junto ao Parque de Merendas do Chão da Lagoa, os prémios aos vencedores da 2.ª edição do Funchal Vertical Kilometer, uma prova de corrida em montanha, na modalidade de skyrunning.

A prova organizada pelo Clube Aventura da Madeira contou com o apoio financeiro da autarquia, e decorreu entre o limite inferior do Parque Ecológico do Funchal, na Ribeira de Santa Luzia, e o Chão da Lagoa. Foram mais de 70 os participantes que desafiaram as temperaturas altas que se faziam sentir e percorreram um trajecto com cerca de 4,5 km de extensão e 1000 metros de desnível positivo.

São eventos deste cariz que fazem sentido para um Município como Funchal, quer em termos de aposta nesta modalidade de corrida de montanha, quer no que respeita à promoção das nossas serras e do nosso Parque Ecológico para os demais amantes, nacionais e internacionais, deste tipo de provas. Miguel Silva Gouveia, presidente CMF

Os vencedores desta segunda edição do Funchal Vertical Kilometer foram, em masculinos, Ricardo Gouveia (Clube Aventura da Madeira) que venceu categoricamente a prova com o tempo de 44:18, seguido de Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) com 45:41, e a fechar o pódio esteve Bruno Silva (Clube Escola do Estreito), com o tempo de 46:50.

Por sua vez, na classificação feminina, a luta pelo primeiro lugar foi renhida, com a atleta Joana Costa da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) a ficar no lugar mais alto do pódio, vencendo por apenas 23 segundos a atleta Carla Freitas Brandt (Clube Aventura da Madeira), que ficou em segundo lugar com o tempo de 56:19. Na terceira posição ficou Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira) com 59:10.

O autarca felicitou, por fim, todos os participantes e a organização da prova, referindo que a Câmara Municipal do Funchal “orgulha-se de participar em todas estas missões de promoção do bem-estar e do exercício físico na nossa cidade, apoiando e acompanhando projectos e associações que partilham deste mesmo objectivo, em prol de uma cidade cada vez mais dinâmica, activa e amiga do desporto".