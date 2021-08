Acidente deixa motociclista ferido no Terreiro da Luta

Um motociclista ficou ferido devido a um acidente ocorrido na zona do Terreiro da Luta, na freguesia do Monte, no Funchal.

O homem de 40 anos acabou projectado para o interior de uma levada. Foi socorrido pela Cruz Vermelha Portuguesa e encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de ser imobilizado. A vítima queixava-se de dores na zona das costas e da cervical.