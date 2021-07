Lota do Porto Santo alvo de 'intervenção de fundo'

A secretaria regional de Mar e Pescas informa que a Lota do Porto Santo está a ser alvo de uma 'intervenção de fundo' para corrigir problemas relacionados com a corrosão e danos causados pelos anos de utilização. Diferentes áreas do edifício estão a beneficiar dos trabalhos em curso.

Esta é a primeira intervenção desde que a lota do Porto Santo foi inaugurada, a 15 de Dezembro de 2006, e está a ser efectuada na Administração Pública Regional.

Segundo uma nota enviada à comunicação social a zona do telhado é a que se encontra mais danificada, sendo "necessário substituir os painéis sanduiche da cobertura, as caleiras e as estruturas metálicas do edifício, que também se encontravam muito degradadas".

Algumas das estruturas metálicas foram totalmente substituídas por novas e outras estão a ser melhoradas. O edifício será alvo de pintura integral, em outra fase da obra.

Uma reparação realizada no equipamento de produção de gelo, permitiu aumentar a capacidade de produção para o dobro, melhoria que vem responder aos apelos da comunidade piscatória que utiliza o Porto Santo para abastecer as embarcações. A máquina já se encontrava "em adiantado estado de degradação e com uma produção de apenas 50/60 quilos de gelo por hora e 4.500 kg de armazenamento".

A dotação orçamental prevista para esta 'intervenção de fundo' é de 12.365,25 euros, uma vez que as intervenções estão a cargo dos funcionários da Direção de Serviços de Infra-estruturas da Direção Regional de Pescas. "Um valor muito baixo para o volume de trabalho, mas que tem relação directa com o facto de a mão-de-obra ser totalmente da 'casa'", explica a secretaria.

A decisão de avançar com a intervenção nos moldes referidos, foi tomada pelo secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, que tem por norma "privilegiar primeiro a utilização de todos os recursos públicos disponíveis na gestão pública antes de recorrer aos serviços externos".