CMF atribui 8500 euros a três associações desportivas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, firmou, esta semana, nos Paços do Concelho, os protocolos de cooperação entre a autarquia e a Associação de Triatlo da Madeira, o Clube Aventura Madeira, e a Associação Vespas Maradas.

Os apoios decorrem no âmbito do programa do Município de apoio ao associativismo e a actividades de interesse municipal.

A Associação Regional de Triatlo da Madeira assinou um protocolo no valor de 4 mil euros, para apoio aos eventos desportivos que vão organizar ao longo de todo o ano.

O Clube Aventura Madeira recebeu, por sua vez, 3500 euros para apoio à atividade e à realização da prova “Funchal City Race 2021.

Por fim, a Associação Vespas Maradas foi apoiada com 1000 euros para auxiliar a tradicional volta à ilha destas motas que são um ícone dos anos 40.

Miguel Gouveia terminou a cerimónia de assinatura salientando que a Câmara Municipal do Funchal vai continuar a apoiar “todos aqueles que com as suas iniciativas captam um público muito vasto e dão visibilidade à nossa cidade, tanto cá dentro, como lá fora".

"Não foi à toa que o Funchal tornou-se um Município Amigo do Desporto, essa distinção é fruto do trabalho deste executivo e das parcerias com as associações desportivas do concelho, que nos tem permitido trabalhar em conjunto pela promoção do desporto e da atividade física”, frisou.