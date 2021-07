Bombeiros vão em socorro de homem perdido na serra

Três elementos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e um da Guarda Florestal vão em socorro de um homem que se perdeu, ao fim da tarde, na serra, na zona do Montado dos Pessegueiros.

De acordo com as informações recolhidas, por volta das 20h20, o cidadão português conseguiu contactar as autoridades, dando conta de que estava perdido.

Através das suas indicações e do GPS, a equipa de socorro conseguiu a localização do indivíduo e vai neste momento ao seu encontro.

O homem encontra-se bem, apenas um pouco nervoso e desorientado, mas recebeu indicações para não sair do local onde se encontra.