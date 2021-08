Pedro Calado reagiu ao ocorrido, esta tarde, no Monte, com a queda de uma árvore.

"Não farei, nunca, aproveitamento político, de qualquer tipo de tragédia. Mas tenho de dizer que já é tempo de se apurarem e de se assumirem responsabilidades", frisou o vice-presidente do Governo e candidato à Câmara Municipal do Funchal, numa publicação feita na sua página do Facebook.

"Apesar de não haver vítimas graves a lamentar, a queda de mais um plátano no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, poderia ter sido um incidente tão ou mais trágico do que aquele que aconteceu no dia 15 de agosto de 2017, que provocou 13 mortes e destruiu famílias, que ainda hoje aguardam por Justiça. O que hoje sucedeu só vem comprovar, uma vez mais, que não podemos mesmo ter qualquer confiança neste executivo autárquico".