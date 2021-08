Presidente da Câmara quer apurar responsabilidades sobre queda da árvore no Monte

Miguel Silva Gouveia diz-se surpreso por ter caído uma árvore numa das zonas que mais tem sido alvo de investimento por parte da Câmara Municipal do Funchal. O autarca pretende apurar responsabilidades sobre o sucedido, uma vez que os pareceres técnicos davam conta da segurança do local.

"É inadmissível que este episódio tenha acontecido e vamos procurar responsáveis em quem a Câmara tem delegado a responsabilidade de fazer as análises neste espaço" afirmou.

Miguel Silva Gouveia diz que pela frente há um trabalho de análise deste largo pois "não podemos colocar as pessoas em risco".

As empresas serão novamente contactadas para perceber o que aconteceu, dado que havia pareceres que garantiam a segurança.

Questionado pelo DIÁRIO, o presidente referiu que a Festa do Monte vai acontecer com o Largo da Fonte muito limitado "como aconteceu no ano passado".