26% dos novos casos de hoje são de jovens com menos de 19 anos

Os 16 novos casos de covid-19 de transmissão local identificados hoje pelas autoridades de saúde regionais dividem-se entre os concelhos do Funchal e Machico. A capital madeirenses contabilizou 10 das novas infecções, enquanto Machico registou quatro.

Os dois outros casos transmitidos localmente, segundo o boletim epidemiológico da Direcção Regional da Saúde, tocam a cidadãos não residentes.

Do novos casos de hoje, 26% (7 casos) correspondem a jovens com menos de 20 anos e 70% (19 casos) dizem respeito a pessoas com menos de 50 anos. Apenas um dos novos infectados tem 80 anos ou mais e dois estão na faixa etária dos 70-79 anos, população que, na Madeira, já está toda completamente vacinada.