Patrícia Mamona recebe a medalha de prata às 02h08 de Lisboa

Patrícia Mamona, que hoje se sagrou vice-campeã olímpica do triplo salto, vai receber a medalha de prata na segunda-feira às 10:08 locais (02:08 em Lisboa) no Estádio Olímpico de Tóquio.

Patrícia Mamona conquistou a medalha de prata com a marca de 15,01 metros, uma melhoria de 35 centímetros face ao seu recorde nacional (14,66) com que chegou a Tóquio.

A atleta do Sporting, de 32 anos, bateu por duas vezes o seu registo, a primeira com 14,91 no ensaio de estreia na prova, em que a venzuelana Yulimar Rojas fixou o novo recorde do mundo em 15,67.

Esta é a segunda medalha de Portugal em Tóquio2020 depois do bronze de Jorge Fonseca no judo, na categoria de -100 kg.