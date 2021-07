Albuquerque mantém máscara e recolher obrigatório na Madeira porque não acredita "no Pai Natal"

O primeiro-ministro anunciou, há momentos que as medidas no âmbito da pandemia de covid-19 vão passar a ter uma dimensão nacional, deixando de existir restrições em função da situação de cada concelho. António Costa prevê que, em Setembro, o uso de máscara deixe de ser obrigatório.

Uma flexibilização que não deverá ter efeito na Madeira. Miguel Albuquerque, confrontado pelo DIÁRIO com as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, foi claro: "não tenho nada para comentar, porque não vamos mudar nada".

O presidente do Governo Regional assegura que as medidas de prevenção da pandemia não vão sofre alterações, sendo renovado o estado de calamidade com o uso de máscara e recolher obrigatório à 1:00. O encerramento dos estabelecimentos mantém-se às 0:00.

Neste momento, a Região está a "recuperar bem no turismo", com uma "população flutuante de cerca de 37.000 pessoas", o que não permite arriscar.

As medidas impostas pelo Governo Regional, lembra, foram sempre assumidas tendo em conta as "características populacionais" e a própria orografia da Região e têm dado resultado.

"Não acreditamos no Pai Natal, somos realistas", afirma Miguel Albuquerque que não admite flexibilizar as medidas, num momento em que há "tantas pessoas a entrar" e lembra que "mesmo os vacinados podem transmitir a doença".

"Vamos manter estas medidas que têm funcionado bem, não temos nada para mudar", assegura.

Até Setembro, apenas promete que a situação será analisada, "como até agora", sempre "dentro da razoabilidade" e nunca em função do que venha a ser decidido no continente.