Intervenções na rede de água motivam condicionamentos no trânsito do Funchal

Na sequência das obras que decorrem na sequência da empreitada de 'Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Águas (2ª fase)', são vários os condicionamentos à circulação rodoviária, em diferentes pontos da cidade do Funchal, que convém ter em conta.

Segundo informações da Câmara Municipal do Funchal:

- entre 30 de Julho e 20 de Agosto - condicionamento à circulação rodoviária na Rua Conde Carvalhal, no troço compreendido entre a Estrada da Camacha e o Caminho das Neves;

- a partir de 30 de Julho e durante 15 dias - condicionamento à circulação rodoviária no Caminho de São João Latrão;

- a partir de 31 de Julho e durante 15 dias - condicionamento à circulação rodoviária na Estrada Monumental, troço entre a Rua Ponta da Cruz e a Travessa da Quinta Calaça;

- entre 2 e 4 de Agosto - interrupção da circulação rodoviária, no sentido descendente, da Rua Conde Carvalhal, no troço compreendido entre o estabelecimento Invermaque e a Estrada do Aeroporto;

- entre 2 e 10 de Agosto - interrupção ao trânsito automóvel no Caminho da Nazaré, no troço compreendido entre o Caminho do Regedor e a creche 'Primaveras';

- a partir de 6 de Agosto e durante 30 dias - condicionamento à circulação rodoviária na Estrada da Camacha.