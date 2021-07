Madeira regista chegada de turistas com testes falsos à covid-19

O coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública afirma que têm sido detectados viajantes que chegam à Madeira com testes falsos à covid-19. De acordo com a informação avançada pela RTP-Madeira, estes recorrem à tecnologia para adulterar a identidade do teste.

"Nós já percebemos que há testes que são falsos", referiu Maurício Melim no programa 'Tema da Semana' de 28 de Julho. Estes viajantes chegam de diversos países como a Venezuela e o Brasil, passando por alguns países da Europa.

O coordenador afirma que as polícias estão a investigar estes casos e a tentar desmantelar eventuais redes que possam estar a operar.