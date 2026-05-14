Sistema de reservas da Porto Santo Line está novamente operacional

Encontra-se novamente operacional o sistema de reservas da Porto Santo Line. A inoperacionalidade deu-se a 12 de Maio, devido a um incêndio no 'data center' da IBM, nos Países Baixos, onde está alojado o software de reservas.

"Durante o período de indisponibilidade, alheia à Porto Santo Line, estivemos a acompanhar o processo de recuperação, em estreita articulação com os parceiros técnicos, para garantir o restabelecimento seguro e integral do serviço", indica o grupo em nota à imprensa.

As reservas podem agora ser efectuadas normalmente através dos canais habituais.