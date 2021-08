"A entidade que é responsável por este espaço que assuma as suas responsabilidades", diz Idalina Silva

"A entidade que é responsável por este espaço que assuma as suas responsabilidades, inclusive pela situação das próprias árvores", diz a presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, em relação à queda da árvore, no Largo da Fonte, no Monte, que provocou hoje um ferido ligeiro.

Para Idalina Silva este é mais "um momento marcante", que faz "recordar" a situação trágica que aconteceu há quatro anos, aquando da queda de uma árvore que matou 13 pessoas.