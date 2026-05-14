Albuquerque admite tolerância na segunda-feira de Carnaval

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, admitiu hoje antecipar para segunda-feira a tolerância de ponto habitualmente concedida na manhã de quarta-feira após o Carnaval.

A possibilidade surge na sequência do novo formato do Cortejo de Carnaval para 2027, já anunciado no início da semana, que passará a decorrer em dois dias consecutivos, sábado e domingo.

Ao longo dos anos, o Governo Regional tem concedido tolerância de ponto na Terça-Feira de Carnaval e na manhã da quarta-feira seguinte em todos os serviços, institutos públicos e empresas públicas sob tutela do Executivo madeirense. Com a alteração do modelo do cortejo, Miguel Albuquerque admite agora ajustar esse regime, transferindo a dispensa da manhã de quarta-feira para segunda-feira.

Já o período de interrupção lectiva por ocasião do Carnaval deverá manter-se inalterado, com o regresso das aulas marcado para quinta-feira, após a Terça-Feira de Entrudo.

O chefe do Executivo falava à margem da cerimónia de abertura do estabelecimento ‘YouMe Café & Eatery’, instalado no empreendimento Savoy Monumentalis, na Estrada Monumental, no Funchal.