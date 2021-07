Adesão ao 'Open Day' na Madeira 'obrigou' à chamada de profissionais que estavam de folga ou férias

O Centro de Vacinação do Funchal iniciou o 'Open Day' dedicado à vacinação com um grupo de 28 profissionais, mas face ao elevado grau de adesão por parte da população, oito elementos afectos à área de enfermagem reforçaram a equipa ao longo do dia. Ao todo, 36 elementos estiveram envolvidos na campanha.

Através de nota, a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil indicou que o reforço do pessoal foi realizado logo nas primeiras horas do dia por colaboradores que estavam a gozar dias de férias e ou folgas, após apelo da coordenação.

Este comportamento altruísta dos profissionais afectos à campanha de vacinação contra a Covid-19 não foi exclusivo no dia de ontem e tem se verificado com alguma frequência, nos diferentes centros de vacinação existentes na Madeira. Governo Regional

Actualmente a equipa afeta à campanha de vacinação contra a Covid-19 na Região é multidisciplinar, diferenciada e reúne cerca de 300 profissionais da área da saúde.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, agradece assim publicamente todo o trabalho desenvolvido pela equipa de profissionais afectos à vacinação contra a Covid-19 na Madeira, nomeadamente os colaboradores que estiveram associados à iniciativa do 'Open Day' dedicado à Astrazeneca.