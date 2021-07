Vídeo ilustra 'Open Day' na Madeira da vacinação contra a covid-19

Em duas horas de vacinação 385 pessoas foram inoculadas no Madeira Tecnópolo com a vacina da AstraZeneca no âmbito do ‘Open Day’ que decorre até às 18 horas.

A procura tem sido grande, na sua maioria, por jovens dos 18 aos 25 anos. Segundo a enfermeira Dina Rodrigues, os jovens têm demonstrado vontade em receber a vacina contra a covid-19.

Ao todo, esta manhã foram vacinadas 517 pessoas com as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer no centro de vacinação do Funchal.

População pede mais organização no ‘Open Day’ do Madeira Tecnopólo

Algumas pessoas estão na fila para vacinação há mais de uma hora e acusam a falta de organização no primeiro ‘Open Day’ dedicado à vacina da AstraZeneca.

Em causa está o facto da vacinação sem marcação ocorrer no mesmo dia em que existem agendamentos para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Alguns cidadãos têm ido ao centro de vacinação do Funchal para receber a segunda dose da vacina, deparando-se com uma enorme fila de centenas de pessoas.

Ao chegar à porta de entrada recebem a indicação de que para receber a segunda dose da vacina devem entrar por outra zona, o que dispensava enfrentar a longa fila para entrar.

A situação tem gerado algum constrangimento e a população clama por mais sinalização e informação de forma a evitar esperas desnecessárias.