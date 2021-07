Mercado dos Lavradores alvo de abertura de processo de averiguação interno

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela, em conunicado, que "procedeu à abertura de um processo de averiguação interno a três espaços de comercialização de fruta no Mercado dos Lavradores, na sequência de queixas que têm sido reportadas à Divisão de Mercados da CMF por diversos canais, relativas à possível venda fraudulenta de fruta nos referidos espaços, nomeadamente no que concerne à adulteração de fruta com adição de açúcar e à prática de preços discricionários e inflacionados".

TV alemã denuncia venda fraudulenta de fruta na Madeira Documentário sobre fruta exótica com adição de açúcar e vendida e peso de ouro, no Mercado dos Lavradores, já foi visto por mais de 83 mil em menos de 24 horas Ricardo Duarte Freitas , 20 Julho 2021 - 11:30

A autarquia adianta que "a Fiscalização Municipal tem trabalhado em estreita articulação com as demais entidades com competências na matéria, nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e a Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), entre outras. O objectivo é, continua o mesmo comunicado, "verificar periodicamente o cumprimento das normas constantes no Regulamento dos Mercados Municipais do Município do Funchal, e demais obrigações legais dos concessionários, de forma a que os Mercados Municipais possam oferecer um serviço de excelência, tendo daí já resultado variadas ações conjuntas de fiscalização".

No que concerne à fiscalização da adulteração de fruta e à prática de preços inflacionados, refere que "estas são competências da responsabilidade da ARAE, e a Divisão de Mercados da CMF, em articulação com a Fiscalização Municipal, tem vindo a reportar à entidade em causa todas as queixas manifestadas neste âmbito, procurando, ao mesmo tempo, interceder junto dos vendedores visados, de modo a que estes cumpram as suas obrigações e demais disposições legais".

"Uma vez que as situações reportadas têm sido, infelizmente, recorrentes, a CMF vai então desencadear um processo de averiguação interno para apurar estes casos até às últimas consequências, o que poderá resultar em coima ou na perda do direito de concessão dos espaços presentemente atribuídos", sustenta.

A autarquia sublinha que "tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance no sentido de preservar, promover e revitalizar os mercados municipais ao longo dos últimos anos, quer do ponto de vista da actividade comercial, quer a nível patrimonial, cultural e turístico, o que foi especialmente evidenciado ao longo do último ano e da crise da saúde pública, com a atribuição, entre outros, de apoios a todos os concessionários com vista ao pagamento de rendas, num investimento municipal que ascendeu a 1,3 milhões de euros".

Por fim, diz que a CMF não irá "admitir que alguns reiterados maus exemplos ponham em causa o bom nome deste emblemático espaço municipal e da esmagadora maioria dos concessionários, que efectivamente exercem a sua actividade com seriedade, brio e profissionalismo".