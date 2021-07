Empresários porto-santenses unânimes – Tudo está a decorrer bem

Dos táxis, passando pela restauração e finalizando no comércio em geral, os empresários porto-santenses estão satisfeitos com o mês de Julho na 'ilha dourada'.

Nos transportes, precisamente no ramo dos táxis, Paulo Jorge Melim disse ao DIÁRIO que estas três semanas de Julho “estão a decorrer muito bem, até acima das expectativas”.

Quanto ao tipo de clientes - madeirense, continentais ou estrangeiros - salientou que “há um pouco de tudo, o número está bastante equilibrado”.

Já no ramo da restauração, Énio Costa, que detém o restaurante 'O Mercadinho', confessa: “está muito bem, está muito gente e estamos a trabalhar com muita afluência, estamos a abrir sempre com muitas reservas, para o almoço e jantar”.

Quanto aos clientes, o empresário frisou, “há de tudo um pouco, vêm o turista continental, madeirenses e também os estrangeiros”.

Nas lojas do centro da cidade nota-se muita movimentação. Há muitas pessoas na rua. Luís Figueira, um dos empresários que tem várias lojas na ilha dourada, destaca que o movimento, “está tudo muito bem, muito bom mesmo".

As suas lojas também recebem clientes em grande número, “os turistas são de várias nacionalidades, mas, contudo, os estrangeiros entram mais e procuram de tudo (souvenirs)".

Luís Figueira penda que o mês de Agosto no Porto Santo “vai ser muito forte”.

A procura pela ilha dourada por parte dos turistas é muita, o que deixa antever que não só o mês de Agosto, mas também o mês de Setembro, serão muito favoráveis, o que irá dinamizar, e muito, a economia local.