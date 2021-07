Governo Regional mantém medidas de controlo sanitário

O Conselho do Governo, reunido em plenário, esta quarta-feira, 21 de Julho, determinou que as medidas de controlo sanitário ao abrigo da situação de calamidade devido à covid-19 já em vigor são para manter.

O executivo liderado por Miguel Albuquerque deliberou a aquisição por via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações, pelo valor global de 3.050,00 euros, uma parcela de terreno necessária para a obra de 'Estabilização de Taludes e Reconstrução de Muros da ER 107 – Romeiras Lapa'.

Foi ainda autorizado o arrendamento de um imóvel localizado no Funchal, para instalação da sede da Direção Regional dos Assuntos Sociais.