AIRFREE: A tecnologia comprovada na destruição do SARS-CoV-2

Na fase inicial da pandemia, foram adquiridos milhares de unidades de sistemas purificadores de ar para hospitais na China, mas neste momento esta empresa 100% portuguesa já marca presença em mais de 60 países, melhorando a vida de muitas pessoas no mundo.

Os países orientais optaram pela introdução da tecnologia Airfree®, uma vez que vários estudos confirmam a inativação de vírus por aplicação de temperaturas elevadas, tais como os vírus coronários, Covid-19, SARS, MERS e Influenza, que possuem proteínas sensíveis à temperatura, que podem ser totalmente desnaturadas quando elevadas a temperaturas elevadas.

Agora, o teste científico recentemente efetuado pela MRIGlobal, instituição líder a nível mundial no setor da tecnologia e ciência, revelou a eficácia da exclusiva Tecnologia TSS™ do Airfree® no processo de desativação do coronavírus. Este teste específico foi efetuado em apenas 60 minutos, atingindo uma taxa impressionante (80.5%) de redução do vírus e comprovando a eficácia do Airfree® na destruição do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19.

A tecnologia do Airfree® utiliza o mesmo conceito natural da fervura da água para esterilizar o ar ao seu redor. A tecnologia presente no Airfree® é a tecnologia TSS (Thermodynamic Sterilization System) patenteada dos sistemas Airfree®, que elimina os vírus do ar a 200º C nos mini-dutos cerâmicos do interior dos aparelhos, até que o calor seja transmitido para o ambiente. Esta operação equivale, apenas, a uma lâmpada de 50 watts. O mecanismo e tecnologia faz com que o ar seja purificado, arrefecido e só depois libertado para o exterior. A tecnologia Airfree® destrói os vírus, em vez de filtrá-los e retê-los temporariamente.

Existem várias vantagens em adquirir este equipamento, que enumeramos abaixo:

- Tecnologia patenteada e amiga do ambiente;

- Não requer manutenção;

- Totalmente silencioso;

- Baixo consumo de energia – entre 48 a 52W;

- Pequeno e portátil, com design moderno;

- Não liberta ozono.

Este mecanismo destrói:

- Bactérias – causam doenças e são responsáveis por crises de asma;

- Pólen – Podem despoletar alergias respiratórias, como a febre dos fenos e asma;

- Ozono – Protege a Terra contra as radiações UV, mas cá em baixo é um poluente que pode deixar danos permanentes;

- Ácaros – Também conhecidos como poeira doméstica, são seres microscópicos responsáveis por rinites, asma e dermatite atópica;

- Vírus – são parasitas que causam doenças;

- Alérgenos de animais - Moléculas de açúcares conjugados com proteínas. Responsáveis por crises de rinite e asma.

O uso do Airfree® não tem qualquer contra-indicação! Recomendado a ser utilizado em todos os ambientes para a purificação do ar. O Airfree® foi ainda desenhado e projetado para não aumentar a temperatura do ambiente. Para uma melhor compreensão, uma pessoa contribui com mais calor para um ambiente de 80 m³ (metros cúbicos) do que 2 aparelhos ligados. Não altera a humidade relativa do ar, e a sua função bactericida e germicida é reconhecida pelos melhores laboratórios mundiais - a maioria deles certificados pela norma ISO 17025, que concede o certificado de qualidade total em procedimentos laboratoriais.

Consulte o estudo efetuado pela MRIGlobal, AQUI.

O Grupo Extermínio é o único revendedor dos sistemas Airfree® para purificação do ar interior na Região Autónoma da Madeira.

